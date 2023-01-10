Отключение света в Киеве и области участились – в ДТЭК назвали причины

Украинцев просят разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.

В Киеве и Киевской области снова участились отключения электроэнергии. В ДТЭК назвали три причины, заставляющие вернуться к экстренным и аварийным графикам отключений света.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, в ДТЭК напомнили, что Россия продолжает атаковать объекты энергосистемы, что еще больше усугубляет дефицит электроэнергии.

На ограничение генерации также влияют погодные условия – морозы усиливаются и люди чаще используют обогреватели, из-за чего сильно увеличивается нагрузка на сети.

Там также отметили, что промышленность вернулась к работе, это тоже привело к увеличению потребления электроэнергии.

"На новогодние праздники нам удалось снизить время отключений до минимума. Однако в последние дни дефицит мощности в Киеве и области растет. Энергетики удерживают ситуацию в рамках стабилизационных графиков, но все чаще в так называемые "негарантированные часы" (светло-серый цвет на графиках) диспетчерам приходится ограничивать электроснабжение во избежание аварий", — пояснили в ДТЭК.

Массированные удары по критической инфраструктуре Украины

В ночь на 9 января оккупанты снова обстреляли объект генерации на юге Украины. "Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага.

По состоянию на 10 января потребление электроэнергии в Украине повысилось, во многих областях применили аварийные отключения. В отдельных регионах из-за порывистого ветра также есть повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы.

На отключение света также влияет погода. Так, генеральный директор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко объяснял, что каждые -5 градусов на улице – это +250 МВт до потребления. Он также предупредил киевлян о возможности локальных аварий из-за морозов.

Из-за ухудшения погодных условий ДТЭК анонсировала лимиты потребления электроэнергии не только в день, но и ночью.

Киев 3 января вернулся к стабилизационным графикам.

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