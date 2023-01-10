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У квартирі під Києвом вибухнув газовий балон: рятувальники назвали банальну причину (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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У квартирі під Києвом вибухнув газовий балон: рятувальники назвали банальну причину (фото)

Фото: ДСНС України у Київській області

Безвідповідальність та необережність призвела до вибуху в житловому будинку.

У Броварах під Києвом вибухнув газовий балончик у квартирі на другому поверсі 9-поверхвки. У результаті було пошкоджено вікна та двері квартири.

У ДСНС розповіли, що балон знаходився у портативній переносній газовій плитці, яка була розміщена на електроплиті. 

"У результаті ввімкнення електричної напруги відбулось підігрівання балончика, що призвело до вибуху", - пояснили рятувальники.

Вони закликають бути відповідальними та обережними, не наражати на небезпеку себе та своїх близьких. Така банальна причина вже неодноразово призводила до вибухів у квартирах на Київщині.

Нагадаємо, у Києві в багатоповерхівці вибухнув маленький газовий балон і розніс квартиру. Чоловік залишив електричну плиту увімкненою, а на плиті - газовий балон. Дивом ніхто не постраждав.

© ДСНС України у Київській області
Фото: ДСНС України у Київській області

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