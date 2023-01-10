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У Києві раптово зник 29-річний чоловік разом із автівкою: що відомо (фото)

У Києві раптово зник 29-річний чоловік разом із автівкою: що відомо (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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У Києві раптово зник 29-річний чоловік разом із автівкою: що відомо (фото)

Фото: Поліція Київської області

До поліції звернулася дружина чоловіка.

У Києві зник 29-річний Андрій Михальчук з Петропавлівської Борщагівки. Вчора, 9 січня, чоловік вимкнув телефон, поїхав з дому на авто Renault Zoe та станом на ранок наступного дня не повернувся.

До правоохоронців звернулася дружина зниклого, повідомили в поліції Київської області.

Востаннє його авто бачили в Києві, поблизу Солом'янського району.

На розшук чоловіка були залучені підрозділи поліції Київської області, зокрема правоохоронці Бучанського управління, добровольчі формування.

Станом на 10:20 вівторка, 10 січня, поліція розшукала чоловіка. За яких обставин знайшли зниклого не повідомляється.

© Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, на Київщині 51-річний чоловік врятував собаку, але сам провалився під кригу і втопився. Чоловік зміг витягнути тварину, але самотужки вибратися вже не зміг.

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