У Києві раптово зник 29-річний чоловік разом із автівкою: що відомо (фото)

У Києві зник 29-річний Андрій Михальчук з Петропавлівської Борщагівки. Вчора, 9 січня, чоловік вимкнув телефон, поїхав з дому на авто Renault Zoe та станом на ранок наступного дня не повернувся.

До правоохоронців звернулася дружина зниклого, повідомили в поліції Київської області.

Востаннє його авто бачили в Києві, поблизу Солом'янського району.

На розшук чоловіка були залучені підрозділи поліції Київської області, зокрема правоохоронці Бучанського управління, добровольчі формування.

Станом на 10:20 вівторка, 10 січня, поліція розшукала чоловіка. За яких обставин знайшли зниклого не повідомляється.

Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, на Київщині 51-річний чоловік врятував собаку, але сам провалився під кригу і втопився. Чоловік зміг витягнути тварину, але самотужки вибратися вже не зміг.

Батько маленького Назара, автора фрази "Не психуй", передав привіт із фронту

Читайте також: