Вибухи у Київській області: працює ППО

У Київській області зранку 9 березня працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації (КОВА).



"Працюють сили протиповітряної оборони! Зберігате інформаційну тишу – нічого не фіксуйте та не викладайте в мережу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше потужні вибухи пролунали в Києві. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, ціллю окупантів став Голосіївський район столиці. Наразі туди поїхали відповідні служби.

На Київщині 9 березня застосовуються екстрені відключення світла. Про це повідомили в ДТЕК Київські регіональні мережі.

"Це вимушений превентивний крок, що дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури", – зауважили у відомстві.