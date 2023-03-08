На Київщині сьогодні лунатимуть гучні вибухи: що сталося

У Києві та передмісті в середу, 8 березня, лунатимуть гучні вибухи. У Вишгородському районі відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Мешканців Київщини закликають зберігати спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття.

Нагадаємо, у Києві 7 березня попрощалися з чотирма бійцями диверсійно-розвідувальної групи з добровольчого батальйону "Братство". Вони загинули на кордоні Брянської області Росії 25 грудня 2022 року. Наймолодшому Герою було 19 років.

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