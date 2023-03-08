Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Київщині сьогодні лунатимуть гучні вибухи: що сталося

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
346
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Київщині сьогодні лунатимуть гучні вибухи: що сталося

Фото: Київська ОВА

У Київській області працюватимуть сапери.

У Києві та передмісті в середу, 8 березня, лунатимуть гучні вибухи. У Вишгородському районі відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Мешканців Київщини закликають зберігати спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття.

Нагадаємо, у Києві 7 березня попрощалися з чотирма бійцями диверсійно-розвідувальної групи з добровольчого батальйону "Братство". Вони загинули на кордоні Брянської області Росії 25 грудня 2022 року. Наймолодшому Герою було 19 років.

Як повномасштабне вторгнення змінило українських жінок - військовослужбовиці "Куба" та "Ромашка"

Як повномасштабне вторгнення змінило українських жінок - військовослужбовиці "Куба" та "Ромашка"

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
346
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація