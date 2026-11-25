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У середу, 25 листопада, на Київщині та в столиці буде хмарна погода з температурою повітря близько нуля.

Як прогнозують в Українському гідрометцентрі, 25 листопада по території Київщини та міста Києва випаде невеликий сніг. По області вночі та вранці на дорогах подекуди зберігатиметься ожеледиця.

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Вітер дутиме північно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вдень коливатиметься від -3 морозу до +2 градусів тепла. У Києві вдень буде близько 0.

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На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у столиці 25 листопада з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря протягом дня буде близько 0.

Погода у Києві 25 листопада / Джерело: Sinoptik / © скриншот

У четвер, 26 листопада, у Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Стовпчики термометрів упродовж доби показуватимуть від -3 до -1 градуса тепла.

Погода у Києві 26 листопада / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 25 листопада.

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