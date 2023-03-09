Кличко розповів, де в Києві пролунали вибухи 9 березня

Ціллю окупантів став Голосійвський район столиці.
Вибухи 9 березня пролунали в Голосіївському районі столиці.
Проц е повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Вибухи Голосіївському районі столиці.Всі служби слідують на місце. Детальніше - згодом", - написав він.
Раніше очевидці повідомляли, що на місті вибухів у столиці виникла маштабна пожежа та здійнявся чорний стовп диму.
Зауважимо, що повітряна тривога триває вже понад 5 години.
"Небезпека для Київщини все ще зберігається. Не покидайте безпечні місця!", - закликають в ОВА.
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