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Кличко розповів, де в Києві пролунали вибухи 9 березня

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
1637
Час на прочитання
1 хв
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Ціллю окупантів став Голосійвський район столиці.

Вибухи 9 березня пролунали в Голосіївському районі столиці.

Проц е повідомив мер міста Віталій Кличко. 

"Вибухи Голосіївському районі столиці.Всі служби слідують на місце. Детальніше - згодом", - написав він. 

Раніше очевидці повідомляли, що на місті вибухів у столиці виникла маштабна пожежа та здійнявся чорний стовп диму. 

Зауважимо, що повітряна тривога триває вже понад 5 години.

"Небезпека для Київщини все ще зберігається. Не покидайте безпечні місця!", - закликають в ОВА. 

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Дата публікації
Перегляди
1637
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