Взрывы в Киевской области: работает ПВО

В Киевской области с утра 9 марта работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации (КОВА).



"Работают силы противовоздушной обороны! Сохраняйте информационную тишину – ничего не фиксируйте и не выкладывайте в сеть", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мощные взрывы прогремели в Киеве. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, целью оккупантов стал Голосеевский район столицы. Пока туда поехали соответствующие службы.

В Киевской области 9 марта применяются экстренные отключения света. Об этом сообщили в ДТЭК Киевские региональные сети.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать серьезных повреждений энергетической инфраструктуры", — отметили в ведомстве.