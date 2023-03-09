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Взрывы в Киевской области: работает ПВО

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
7309
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Киевской области: работает ПВО

Фото: Associated Press

В Киевской области 9 марта применяются экстренные отключения света.

В Киевской области с утра 9 марта работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации (КОВА).

"Работают силы противовоздушной обороны! Сохраняйте информационную тишину – ничего не фиксируйте и не выкладывайте в сеть", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мощные взрывы прогремели в Киеве. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, целью оккупантов стал Голосеевский район столицы. Пока туда поехали соответствующие службы.

В Киевской области 9 марта применяются экстренные отключения света.  Об этом сообщили в ДТЭК Киевские региональные сети.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать серьезных повреждений энергетической инфраструктуры", — отметили в ведомстве.

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