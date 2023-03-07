Тварини у притулку Києва потребують їжі: куди та що надсилати

У притулку закінчився корм.
Десятки котів у київському притулку Catskyiv потребують їжі.
Про це написала власниця звіринця, яка опікується тваринами, Ольга Жирихина.
"Насправді все дуже-дуже-дуже погано. Настільки, що я не можу і не хочу це все писати. Це якийсь жахливий сон, тільки я не зможу прокинутись. Два тижні розриваюся між ветлікарнями, не справляюся, не витримую і не встигаю нічого. Рахунки і борги космічні. Майже всі лікарі говорять, що найскладніші коти завжди саме у мене, з якими нічого не працює, не допомагає лікування, неможливо встановити діагноз. Я навіть не помітила, як скінчився корм. Майже весь і у всіх, не маю грошей, щоб замовити, не маю часу, щоб прийняти доставку, бо навіть дві години поспіль не буваю в одному місці", - написала Ольга Жирихина у фейсбуці.
Вона додала: "Якщо можете надіслати Новою поштою (Київ, 39 відділення, Жирихіна Ольга, 0994443535), буду дуже вдячна.
Який корм потрібен:
- сухий хілс і/d
- паштети гурме
- консерви cat chef (коти від нього шаленіють)
- консерви баскервиль, нуево, томі та ін.
- сухий роял ренал (вологий поки що є)
- консерви роял рекавері та ліквід
- паучі роял sensory та ін.
- паучі проплан delicate та ін.
- паучі оптіміл
- консерви vibrisse, шезір
- сухий роял гастроінтестінал
- також можна будь-який хороший сухий корм і консерви
"І дуже потрібні засоби від паразитів - селафорт, мілпразон, каніквантель, стронгхолд плюс", - перерахувала власниця притулку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві понад 80 котів з притулку можуть опинитися без даху над головою.