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Тварини у притулку Києва потребують їжі: куди та що надсилати

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Тварини у притулку Києва потребують їжі: куди та що надсилати

Фото: Pexels

У притулку закінчився корм.

Десятки котів у київському притулку Catskyiv потребують їжі.

Про це написала власниця звіринця, яка опікується тваринами, Ольга Жирихина.

"Насправді все дуже-дуже-дуже погано. Настільки, що я не можу і не хочу це все писати. Це якийсь жахливий сон, тільки я не зможу прокинутись. Два тижні розриваюся між ветлікарнями, не справляюся, не витримую і не встигаю нічого. Рахунки і борги космічні. Майже всі лікарі говорять, що найскладніші коти завжди саме у мене, з якими нічого не працює, не допомагає лікування, неможливо встановити діагноз. Я навіть не помітила, як скінчився корм. Майже весь і у всіх, не маю грошей, щоб замовити, не маю часу, щоб прийняти доставку, бо навіть дві години поспіль не буваю в одному місці", - написала Ольга Жирихина у фейсбуці.

Вона додала: "Якщо можете надіслати Новою поштою (Київ, 39 відділення, Жирихіна Ольга, 0994443535), буду дуже вдячна.

Який корм потрібен: 

  • сухий хілс і/d
  • паштети гурме
  • консерви cat chef (коти від нього шаленіють)
  • консерви баскервиль, нуево, томі та ін.
  • сухий роял ренал (вологий поки що є)
  • консерви роял рекавері та ліквід
  • паучі роял sensory та ін.
  • паучі проплан delicate та ін.
  • паучі оптіміл
  • консерви vibrisse, шезір
  • сухий роял гастроінтестінал
  • також можна будь-який хороший сухий корм і консерви

"І дуже потрібні засоби від паразитів - селафорт, мілпразон, каніквантель, стронгхолд плюс", - перерахувала власниця притулку. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві понад 80 котів з притулку можуть опинитися без даху над головою.

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Дата публікації
Перегляди
249
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