Тварини у притулку Києва потребують їжі: куди та що надсилати

Десятки котів у київському притулку Catskyiv потребують їжі.

Про це написала власниця звіринця, яка опікується тваринами, Ольга Жирихина.

"Насправді все дуже-дуже-дуже погано. Настільки, що я не можу і не хочу це все писати. Це якийсь жахливий сон, тільки я не зможу прокинутись. Два тижні розриваюся між ветлікарнями, не справляюся, не витримую і не встигаю нічого. Рахунки і борги космічні. Майже всі лікарі говорять, що найскладніші коти завжди саме у мене, з якими нічого не працює, не допомагає лікування, неможливо встановити діагноз. Я навіть не помітила, як скінчився корм. Майже весь і у всіх, не маю грошей, щоб замовити, не маю часу, щоб прийняти доставку, бо навіть дві години поспіль не буваю в одному місці", - написала Ольга Жирихина у фейсбуці.

Вона додала: "Якщо можете надіслати Новою поштою (Київ, 39 відділення, Жирихіна Ольга, 0994443535), буду дуже вдячна.

Який корм потрібен:

сухий хілс і/d

паштети гурме

консерви cat chef (коти від нього шаленіють)

консерви баскервиль, нуево, томі та ін.

сухий роял ренал (вологий поки що є)

консерви роял рекавері та ліквід

паучі роял sensory та ін.

паучі проплан delicate та ін.

паучі оптіміл

консерви vibrisse, шезір

сухий роял гастроінтестінал

також можна будь-який хороший сухий корм і консерви

"І дуже потрібні засоби від паразитів - селафорт, мілпразон, каніквантель, стронгхолд плюс", - перерахувала власниця притулку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві понад 80 котів з притулку можуть опинитися без даху над головою.