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- Київ
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Загиблий, понівечені авто та пожежа: стали відомі наслідки ворожого удару на Київщині
Також виникла пожежа на автостоянці, пошкоджено транспортні засоби та торговельний заклад.
У Білоцерківському районі Київської області внаслідок ворожого удару загинув чоловік.
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.
Повідомляється, що внаслідок атаки загинув чоловік, 1974 року народження.
Крім того, на автостоянці спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували займання.
Також пошкоджень зазнали ще два вантажні автомобілі та один заклад торгівлі.
На місці події продовжують працювати оперативні служби.
Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі Києва після ворожого удару загорівся 16-поверховий житловий будинок.
Ми раніше інформували, що у Києві пролунало кілька гучних вибухів під час оголошеної «жовтої» повітряної тривоги через загрозу атаки російськими дронами.