Пожежники

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У Білоцерківському районі Київської області внаслідок ворожого удару загинув чоловік.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

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Повідомляється, що внаслідок атаки загинув чоловік, 1974 року народження.

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Крім того, на автостоянці спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували займання.

Також пошкоджень зазнали ще два вантажні автомобілі та один заклад торгівлі.

На місці події продовжують працювати оперативні служби.

Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі Києва після ворожого удару загорівся 16-поверховий житловий будинок.

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Ми раніше інформували, що у Києві пролунало кілька гучних вибухів під час оголошеної «жовтої» повітряної тривоги через загрозу атаки російськими дронами.

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