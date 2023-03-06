У Києві за 230 млн грн продають 5-кімнатну квартиру з ліфтом всередині: з'явилися фото

В оголошенні про продаж, зазначається, що унікальність квартири - це огляд на 280 градусів, завдяки широким панорамним вікнам і кільком терасам.
У Дарницькому районі Києва продають 5-кімнатну квартиру з ліфтом всередині.
Пенхаус, за який просять 230 млн грн ($6,15 млн), розташований на Дніпровській Набережній, і займає два останні поверхи (26-й та 27-й) ЖК "Статус Град".
Оголошення про продаж розміщено на ресурсі DOM.RIA.
Зазначається, що загальна площа житла – 416 квадратних метрів, житлова площа – 350 квадратних метрів, а площа кухні – 30 квадратних метрів.
В оголошенні про продаж, зазначається, що унікальність квартири - це огляд на 280 градусів, зокрема на Дніпро, завдяки широким панорамним вікнам і кільком терасам.
"Житло виконане за авторським дизайн-проєктом з використанням найякісніших і найдорожчих матеріалів, спеціально відібраних, замовлених та привезених з різних куточків планети", – йдеться в оголошенні.
Зазначається, що до пентхауса веде "свій особистий окремий ліфт".
Крім того, у квартирі є:
- дві вітальні;
- кілька спалень;
- дві окремі дитячі кімнати;
- спортзал;
- кухня-студія;
- вбиральня;
- кілька санвузлів.
В оголошенні зазначається також, що "у квартирі є абсолютно все, для комфортного проживання, за необхідності можна навіть перенести робочі зустрічі до свого кабінету, який розташований у вас вдома".
Нагадаємо, у соціальних мережах обговорюють незвичну квартиру, яку продають на столичному Печерську. Зазначається, що за 4-кімнатну оселю просять $1,3 млн (майже 50 мільйонів гривень).
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