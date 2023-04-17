Велика вода: у Києві та області оголосили помаранчевий рівень небезпеки

Мешканців Києва і області попереджають про небезпечні гідрологічні явища – оголошено ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 17-18 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на р. Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.

Зазначимо, весняне водопілля та тривалі дощі спричинили підтоплення територій у Києві і на Київщині.

Фото: Укргідрометцентр

Також читайте На Київ йде велика вода: які райони підтопить

Чи не найгірша ситуація в Іванкові, де позавчора розмило дамбу місцевого ставка через тривалі опади – водою затопило вулиці населеного пункту. Ситуація там лишалась напруженою і вчора – тимчасову переправу до селища накрило водою. Наразі там укріплюють насип на затопленому тимчасовому переїзді. Також вийшла з берегів Десна у Броварському районі та підтопила село.

Нагадаємо, у КМДА повідомили, що у Києві зараз немає аварійних підтоплень, проте пік паводків прогнозують на 22 квітня.

Читайте також: