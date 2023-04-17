Затопило парк "Наталка" та Поштову площу: велика вода накоїла лиха у Києві та області (фото, відео)

У ДСНС кажуть, що ситуація з підтопленням контрольована.
Через сильні опади та підняття рівня води в річках залишаються підтопленими деякі райони Київщини. Вода затопила столичні парки та берегову зону, а в області розлилася вулицями та заблокувала під'їзди до житлових будинків. Локальні підтоплення зафіксували у Броварському, Вишгородському та Бучанському районах.
Що відомо про весняний потоп на Київщині – зібрав ТСН.ua.
Київ
У Києві через підняття води у Дніпрі затопило парк "Наталка", що в Оболонському районі, та всю берегову зону. Під водою опинилася частина набережної від самого парку до Поштової площі. Також частково підтоплено острів Оболонський, парк "Прирічна" та "Муромець". Гідрослужби працюють у посиленому режимі.
Місцеві мешканці публікують фото потопу в Мережі та жартують про "затоку Оболонь" і "Оболонський аквапарк".
Кияни пірнають на підтоплених набережних столиці. Користувачі у коментарях жартують, що хлопці переплутали Великдень з Водохрещем.
У "Київводоканалі" попередили, що водопровідна вода може змінити колір на злегка жовтуватий унаслідок паводку. Цей показник впливає на якість води лише візуально і не свідчить про її небезпечність, запевнили у комунальному підприємстві.
Броварський район
У ДСНС України ситуацію щодо підйому рівня води на Київщині називають контрольованою та постійно здійснюють моніторинг. Рятувальники продовжують чергувати у Броварському районі, де поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під'їзди до житлових будинків. Співробітники ДСНС доставляють місцевих жителів до суходолу та відкачують воду в будинках.
Фахівці ДСНС здійснили обліт території підтопленого району та показали масштаби наслідків весняного паводку.
Місцеві мешканці в Мережі публікують відео, як вони добираються до своїх домівок через "озера" на легковиках.
Вишгородський район
Ситуація із стихійним лихом залишається напруженою в Іванкові, що в Вишгородському районі. Через тривалі опади там розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці. У селищі через паводок також затопило тимчасову переправу. Тому об’їзд до Іванкова тимчасово здійснюється через село Кухарі.
Поліцейські та рятувальники допомагають місцевим жителям подолати стихійне лихо. На місці працюють служби по очищенню водовідвідних каналів. Рівень води поступово знижується, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Бучанський район
У Бучанському районі Київської області з берегів вийшли річки Буча та Ірпінь, заплави яких нині затоплено. Є ризики часткового затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок переважно у прирічкових населених пунктах, повідомили в Бучанській міській раді. Підвищена небезпека зберігатиметься щонайменше до 17 квітня.
Нагадаємо, що в понеділок, 17 квітня, Україну продовжить заливати дощами. В "Укргідрометцентрі" прогнозують, що опади будуть у західних та південних областях, на решті території – сухо. На заході очікуються шквальні дощі.
Читайте також:
- Страшний паводок в Україні: названо причини підтоплення кількох областей
- На Київ йде велика вода: які райони підтопить
- Велика вода на Київщині: масштаби лиха з висоти пташиного лету (відео)