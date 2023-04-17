У парку під Києвом дитину покусав кажан

Дитина зараз проходить лікування.
На Київщині у броварському парку "Перемога" дитину покусав кажан.
Про цей нетиповий випадок під час оперативної наради повідомила директорка Броварської районної філії ДУ "Центр контролю профілактики хвороб МОЗ України" Олена Левченко, пише "Трибуна - Бровари".
Наразі дитина отримує антирабічне лікування.
Містян також попередили, що в Броварах є непоодинокі випадки укусів бродячими і домашніми тваринами.
Нагадаємо, на Київщині хлопці жорстоко побили 14-річного підлітка до втрати свідомості.
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