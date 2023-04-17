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У парку під Києвом дитину покусав кажан

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1493
Час на прочитання
1 хв
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У парку під Києвом дитину покусав кажан

Фото: pixabay.com

Дитина зараз проходить лікування.

На Київщині у броварському парку "Перемога" дитину покусав кажан.  

Про цей нетиповий випадок під час оперативної наради повідомила директорка Броварської районної філії ДУ "Центр контролю профілактики хвороб МОЗ України" Олена Левченко, пише "Трибуна - Бровари".

Наразі дитина отримує антирабічне лікування.

Містян також попередили, що в Броварах є непоодинокі випадки укусів бродячими і домашніми тваринами. 

Нагадаємо, на Київщині хлопці жорстоко побили 14-річного підлітка до втрати свідомості.

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Дата публікації
Перегляди
1493
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