У парку під Києвом дитину покусав кажан

На Київщині у броварському парку "Перемога" дитину покусав кажан.

Про цей нетиповий випадок під час оперативної наради повідомила директорка Броварської районної філії ДУ "Центр контролю профілактики хвороб МОЗ України" Олена Левченко, пише "Трибуна - Бровари".

Наразі дитина отримує антирабічне лікування.

Містян також попередили, що в Броварах є непоодинокі випадки укусів бродячими і домашніми тваринами.

Нагадаємо, на Київщині хлопці жорстоко побили 14-річного підлітка до втрати свідомості.

Читайте також: