В парке под Киевом ребенка покусала летучая мышь

В Киевской области в броварском парке "Победа" ребенка покусала летучая мышь.

Об этом нетипичном случае во время оперативного совещания сообщила директор Броварского районного филиала ГУ "Центр контроля профилактики болезней Минздрава Украины" Елена Левченко, пишет "Трибуна – Бровары".

В настоящее время ребенок получает антирабическое лечение.

Горожан также предупредили, что в Броварах есть нередкие случаи укусов бродячими и домашними животными.

Напомним, в Киевской области парни жестоко избили 14-летнего подростка до потери сознания.

Читайте также: