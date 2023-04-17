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В парке под Киевом ребенка покусала летучая мышь

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
819
Время на прочтение
1 мин
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В парке под Киевом ребенка покусала летучая мышь

Фото: pixabay.com

Ребенок сейчас проходит лечение.

В Киевской области в броварском парке "Победа" ребенка покусала летучая мышь.

Об этом нетипичном случае во время оперативного совещания сообщила директор Броварского районного филиала ГУ "Центр контроля профилактики болезней Минздрава Украины" Елена Левченко, пишет "Трибуна – Бровары".

В настоящее время ребенок получает антирабическое лечение.

Горожан также предупредили, что в Броварах есть нередкие случаи укусов бродячими и домашними животными.

Напомним, в Киевской области парни жестоко избили 14-летнего подростка до потери сознания.

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Дата публикации
Просмотры
819
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