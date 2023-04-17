Струс мозку та контузія ока: на Київщині хлопці побили 14-річного підлітка до втрати свідомості

Нападники знімали побиття на відео, яке згодом поширили в Мережі.

На Київщині у Білогородці двоє 17-річних хлопців жорстоко побили 14-річного підлітка до втрати свідомості, у потерпілого виявили перелом кісток носа, струс мозку, травму голови та контузію ока. Скривавленого хлопця виявив поліцейський офіцер громади.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області.

Поліцейські встановили, що кривдниками виявилось двоє 17-річних жителів села Музичі. Неповнолітні не просто завдавали ударів хлопцеві, а ще й знімали побиття на відео, яке згодом поширили в Мережі.

Обом нападникам суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, на Житомирщині трьох ліцеїстів підозрюють у зґвалтуванні одногрупника.

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