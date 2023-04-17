Вода у Києві може змінити колір: чи небезпечно це

Зміна кольору впливає на якість води лише візуально та не свідчить про її небезпеку.

Весняний паводок впливає на якість води, однак киянам не треба лякатись жовтуватої води.

Про це повідомили у "Київводоканал".

Там запевнили, що рівень та якість води у Дніпрі напряму впливають на технологічні процеси водопідготовки. Весняний паводок цього року відрізняється своєю стрімкістю і масштабністю.

"Звертаємо увагу киян, що під час паводка може тимчасово зрости такий показник водопровідної води, як кольоровість. Тобто вода у цей період може мати злегка жовтуватий колір. Цей показник впливає на якість води лише візуально і не свідчить про її небезпечність", — уточнили у відомстві.

Наразі якість води залишається в межах норми.

Нагадаємо, через сильні опади протягом останніх днів зафіксовано підняття води у Дніпрі. У Києві підтопило міський парк "Наталка" та всю берегову зону.

Станом на 16 квітня кількість підтоплених господарств в Україні зросла до понад 900, рятувальники продовжують надавати допомогу людям, які опинились у зоні лиха. Сезонне підняття рівня води зафіксоване у межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Вода прибуватиме до травня: страшний паводок могли зробити штучно

Читайте також: