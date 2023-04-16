Велика вода на Київщині: масштаби лиха з висоти пташиного лету (відео)

У Броварському районі через підтоплення заблоковано деякі дороги та під"їзди до житлових будинків.

У неділю, 16 квітня, на території Київської області співробітники ДСНС здійснювали моніторинг підняття рівня води, здійснивши обліт території Броварського району.

Фото та відео з висоти пташиного лету рятувальники опублікували на Facebook-сторінці.

За результатами моніторингу, ситуація щодо підйому рівня води - контрольована.

“Поблизу села Погреби [Броварського району] вода заблокувала деякі дороги та під'їзди до житлових будинків”, - йдеться у повідомленні.

Рятувальники допомагають місцевим мешканцям, доставляючи їх до суходолу, та відкачують воду в житлових будинках.

Нагадаємо, через сильні опади протягом останніх днів зафіксовано підняття води у Дніпрі. У Києві підтопило міський парк "Наталка" та всю берегову зону.

Після підтоплення декількох прогулянкових зон біля берегової лінії у столиці деякі кияни вирішили, що попри холодну погоду зараз – саме час попірнати.

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