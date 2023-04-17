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У Києві в залізному вагончику згоріло двоє людей

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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1047
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У Києві в залізному вагончику згоріло двоє людей

Фото: Управління ДСНС Києва

У Києві вночі спалахнула пожежа, внаслідок якої є жертви.

У Києві у ніч проти 17 квітня у Дніпровському районі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у м. Київ.    

"17 квітня о 4:44 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Каховській, 64, що у Дніпровському районі столиці. По прибуттю підрозділів, було встановлено, що пожежа сталась в окремо розташованій споруді розміром 2х4 м.
Під час гасіння пожежі було виявлено тіла двох людей. О 5:36 загоряння було ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники встановлюють обставини та причини пожежі.

Нагадаємо, у Київській області знайшли задушеною школярку, яка мала безліч планів.

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Дата публікації
Перегляди
1047
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