У розміщених у Мережі матеріалах захоплення Гостомеля працівник оборонного підприємства називає історичним досягненням країни-агресорки.

У Києві посадовець держпідприємства"Антонов" закликав приєднати території України до Росії або Чечні.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру співробітнику ДП "Антонов" за фактом розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, з метою змінення меж території України.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури 17 квітня.

За даними слідства, підозрюваний через власний акаунт у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" поширював дописи, у яких публічно закликав до зміни меж території України. Він підтримував ідею, що Україну, як незалежну державу, необхідно ліквідувати і приєднати до Чеченської Республіки або РФ.

У розміщених у Мережі матеріалах захоплення Гостомеля працівник оборонного підприємства називає історичним досягненням країни-агресорки.

"Згідно з висновком експертиз, у дописах на сторінках соцмереж підозрюваного наявні висловлювання, виражені у формі публічних закликів до територіальних змін в Україні", - зазначили у прокуратурі.

За результатами проведених обшуків за місцем роботи та проживання чоловіка правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили п’ять військовослужбовців Російської Федерації та трьох "вагнерівців", яких підозрюють у вбивстві старости села Мотижин та смертельних катуваннях мирних мешканців Київської області.

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