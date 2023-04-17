Большая вода: в Киеве и области объявили оранжевый уровень опасности

Жителей Киева и области предупреждают об опасных гидрологических явлениях – объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый.

Как сообщает Укргидрометцентр, 17-18 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на р. Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление низких участков садовых дач. приречных населенных пунктов.

Отметим, весенний половодье и продолжительные дожди повлекли за собой подтопление территорий в Киеве и на Киевщине.

Фото: Укргидрометцентр

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Едва ли не самая плохая ситуация в Иванкове, где позавчера размыло дамбу местного пруда из-за длительных осадков – водой затопило улицы населенного пункта. Ситуация там оставалась напряженной и вчера – временная переправа в поселок накрыла водой. Сейчас там укрепляют насыпь на затопленном временном переезде. Вышла с берегов Десна в Броварском районе и подтопила село.

Напомним, в КГГА сообщили, что в Киеве сейчас нет аварийных подтоплений, однако пик паводков прогнозируется на 22 апреля.

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