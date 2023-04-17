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Стало відомо, коли в Києві відбудеться пік паводків

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Стало відомо, коли в Києві відбудеться пік паводків

Пік паводків в Києві прогнозують на 22 квітня. В столиці зараз немає аварійних підтоплень.

В Києві зараз немає аварійних підтоплень, проте пік паводків прогнозують на 22 квітня.

Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

“Сьогодні по місту Києву ми не маємо аварійних підтоплень. Є підтоплення заплавних територій. Ці території майже кожного року підтоплюються при весняних повенях. Згідно з інформацією Укргідрометцентру, пік весняної повені ми будемо очікувати десь 22 квітня. Також цьогорічна повінь збільшується на 0,5-1 метр у порівнянні з минулими роками”, - наголосив Роман Ткачук.

Він також додав, що наразі є підтопленими острови у парку Муромець, Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Нагадаємо, що через сильні опади та підняття рівня води в річках залишаються підтопленими деякі райони Київщини.

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