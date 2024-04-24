В одному з районів Києва зникло світло: що сталося

Електрики немає і в частині Бучанського району Київщини.

У середу, 24 квітня, у Києві в Святошинському районі частково зникло електропостачання. Відключення світла сталися через аварію.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Святошинський район столиці: частина домівок тимчасово без світла. Енергетики ліквідовують наслідки аварії. Переключаємо будинки за резервними джерелами живлення", — зауважили у компанії.

Енергетики прогнозують, що впродовж найближчих двох годин вдасться повернути до домівок киян електроенергію.

Крім того, без електрики залишилась частина Бучанського району Київської області.

Як повідомлялося, сьогодні зранку в Одесі після ракетного удару виникли проблеми зі світлом. Тимчасово без електрики залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста.

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