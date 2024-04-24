В одном из районов Киева исчез свет: что произошло

Электричества нет и в части Бучанского района Киевщины.

В среду, 24 апреля, в Киеве в Святошинском районе частично исчезло электроснабжение. Отключения света произошли из-за аварии.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Святошинский район столицы: часть домов временно без света. Энергетики ликвидируют последствия аварии. Переключаем дома по резервным источникам питания", — отметили в компании.

Энергетики прогнозируют, что в ближайшие два часа удастся вернуть в дома киевлян электроэнергию.

Кроме того, без электричества осталась часть Бучанского района Киевской области.

Как сообщалось, сегодня утром в Одессе после ракетного удара возникли проблемы со светом. Временно без электричества осталась часть домов в Хаджибейском районе города.

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