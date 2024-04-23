У Києві вночі сталися вибухи: що відомо про атаку безпілотників

Вночі 23 квітня армія Російської Федерації атакувала Київ безпілотниками "Shahed-131/136". Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

"Нічна повітряна тривога в столиці була повʼязана із загрозою БпЛА. За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з території курської області (РФ), пролетіли крізь Сумщину, Черкащину і заходили на Київ з південно-західного напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.

Нагадаємо, тривога в Києві тривала від 03:33 до 04:03. Ворог атакував Київ ударними БпЛА. Під час тривоги у столиці спрацювала ППО.