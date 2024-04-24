У Києві – рекордне водопілля: чи є загроза затоплення (фото)

Аварійних підтоплень у місті наразі не зафіксовано.

У Києві водопілля 2024 року оновило свій рекордний рівень, але поки що воно не становить загрози для столиці.

Про це повідомили в Київській МВА.

В заяві йдеться, що цьогорічне водопілля в Києві оновило свій рекордний рівень. Так, за останню добу вода в річці Дніпро в межах столиці піднялася ще на 8 см.

Станом на 24 квітня рівень води у Дніпрі становить 644 см над "0" поста. Температура води становить 12 градусів.

Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий). Однак на цей момент водопілля не становить загрози для Києва. Аварійних підтоплень у місті не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиви перебувають поза небезпекою.

Моніторинг цьогорічного водопілля триває.

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Водопілля в Києві у квітні 2024 року / Фото: Київська міська військова адміністрація

Водопілля в Києві у квітні 2024 року / Фото: Київська міська військова адміністрація

Нагадаємо, вранці 21 квітня Київ накрила негода – злива та шквальний вітер, який повалив дерева. Були зафіксовані підтоплення вулиць.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вода вже на городах і біля хат! Паводок на Київщині!

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