У Києві – рекордне водопілля: чи є загроза затоплення (фото)

Аварійних підтоплень у місті наразі не зафіксовано.
У Києві водопілля 2024 року оновило свій рекордний рівень, але поки що воно не становить загрози для столиці.
Про це повідомили в Київській МВА.
В заяві йдеться, що цьогорічне водопілля в Києві оновило свій рекордний рівень. Так, за останню добу вода в річці Дніпро в межах столиці піднялася ще на 8 см.
Станом на 24 квітня рівень води у Дніпрі становить 644 см над "0" поста. Температура води становить 12 градусів.
Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий). Однак на цей момент водопілля не становить загрози для Києва. Аварійних підтоплень у місті не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиви перебувають поза небезпекою.
Моніторинг цьогорічного водопілля триває.
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Нагадаємо, вранці 21 квітня Київ накрила негода – злива та шквальний вітер, який повалив дерева. Були зафіксовані підтоплення вулиць.
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