У Києві під колесами міської електрички загинула жінка – подробиці

У Києві вранці 22 квітня стався нещасний випадок – під колесами міської кільцевої електрички загинула жінка. Подія сталася на перегоні між станціями "Русанівка" та "Лівобережна".

Про це повідомила пресслужба Kyiv City Express.

"На жаль, знову привід нагадати про безпеку на коліях: о 09:45 маємо випадок смертельного травмування жінки", - йдеться у повідомленні.

Залізничники оголосили про затримку руху міської кільцевої електрички через слідчі дії.

Киян закликали бути максимально уважними на залізниці та перетинати колії тільки у визначених місцях, переконавшись у відсутності поїзда.

Нагадаємо, у Києві учня жорстоко побили у школі – у нього розрив яєчка (подробиці, фото).

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