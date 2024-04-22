У Києві планують ремонт тунелю між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка": чи їздитимуть поїзди

Станції метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" були введені в експлуатацію 1980 року.

Між станціями метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" планують капітальний ремонт тунелю. Місцева влада запевняє, що жодних змін у роботі станцій не буде.

Про це повідомляє КМДА.

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"Капітальний ремонт тунелів між цими станціями, який планували заздалегідь, виконуватимуть без зупинки руху поїздів. Остаточні проєктні рішення визначать після державної експертизи. Наразі ці станції та перегінні тунелі працюють у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що станції метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" були введені в експлуатацію 1980 року, тому вони потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю.

"Київський метрополітен" наголошує, що завчасно інформуватиме пасажирів про початок ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що станції метро в Києві замуровують ТЦ. Більше про це читайте ТУТ.

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