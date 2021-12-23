В центрі Києва мешканка Закарпаття вкрала телефон у дитини: фото

Спритниця скористалась неуважністю дівчинки-підлітка та з кишені пальта поцупила мобільний.

В центрі Києва мешканка Закарпаття вкрала телефон у дитини.

На спецлінію 102 звернулась дівчина та повідомила, що на перехресті вулиць Івана Франка та Ярославів Вал невідома вкрала її мобільний телефон. Співробітники карного розшуку столичного главку, які в цей час відпрацьовували центральну частину міста, затримали ймовірну підозрювану.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Ми встановили, що спритниця скористалась неуважністю підлітка та з кишені пальта поцупила мобільний телефон. Крадійку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримана – 36-річна мешканка Закарпатської області, яка раніше судима за крадіжку, тоді суд виніс їй покарання у вигляді громадських робіт на строк 240 годин", - розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

Поліція Києва / Facebook

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманій про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Поліцейські подали до суду клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Правоохронці вкотре звертаються до жителів та гостей столиці бути пильними та стежити за особистими речами, особливо у місцях скупчення людей. Якщо ви стали свідком або жертвою злочину, не зволікайте, телефонуйте на спецлінію 102", - закликають у поліції.

Нагадаємо, у Києві невідомі молодики почали вчиняти самосуд над кишеньковими злодіями.

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