З Києва до Василькова запустили електричку: доїхати можна за 40 хвилин (фото)

З Києва до Василькова запустили електричку: доїхати можна за 40 хвилин (фото)

Васильків знаходиться за 38 кілометрів від Києва.

З Києва до Василькова запустили швидкісну електричку. Дістатись із передмістя до столиці можна за 40 хвилин.

Про це 23 грудня розповів заступник міністра фінансів України Олександр Кава у Facebook.

"Вже наступного тижня почнеться регулярний рух електропотягів сполученням Київ - Васильків-2, завдяки якому понад 10 тисяч жителів цього міста-супутника столиці матимуть можливість без автомобіля та маршруток швидко доїжджати до центру столиці", - написав він.

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За словами Кави, це перший новий маршрут приміського сполучення у Києві за останні десятиліття.

Зазначимо, що Васильків знаходиться за 38 кілометрів від Києва. На машині з центру столиці можна дістатися туди приблизно за 1 годину 20 хвилин.

Нагадаємо, що у вагоні київської електрички розбите скло заклеїли паперовою рекламою замість того, щоб поставити нове. У соцмережі обурилися.

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