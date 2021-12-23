Працівник реабілітаційного центру у Білій Церкві забив до смерті пацієнта

Вбивцею виявився колишній пацієнт Центру, який на волонтерських засадах влаштувався туди працювати.

Працівник реабілітаційного центру у Білій Церкві Київської області забив до смерті пацієнта.

Вбивцею виявився колишній пацієнт Центру, який на волонтерських засадах влаштувався туди працювати.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"14 жовтня до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Червоне помер 36-річний чоловік. Поліцейські встановили, що колишній пацієнт центру для нарко- та алкозалежних людей на волонтерських засадах влаштувався туди працювати. Вночі між ним та одним із пацієнтів центру виникла сварка. 43-річний лиходій, проявляючи свою лють, почав наносити численні удари руками та ногами по тілу та голові потерпілого, внаслідок чого завдав тяжкі тілесні ушкодження та перемістив ще живого потерпілого до його ліжка. На ранок інші працівники центру виявили, що їх пацієнт помер та повідомили про це до поліції", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення судово-медичної експертизи на тілі потерпілого виявили тілесні ушкодження, які могли виникнути від понад двадцяти ударів по голові та тілі потерпілого.

У подальшому співробітники поліції почали деталізувати обставини тієї ночі, а також всіх осіб, які могли контактувати з потерпілим. Згодом після проведення відповідних експертиз та слідчих дій, було зібрано беззаперечні докази, які в своїй сукупності вказували, що потерпілий тієї ночі отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, від дій зловмисника.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, у Запоріжжі четверо школярок, віком 15-16 років, жорстоко побили трьох дівчат, віком 13-16 років, та вимагали від них грошей.

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