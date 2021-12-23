До Києва прийшла кліматична зима: синоптики розповіли, у чому аномалія

До Києва прийшла кліматична зима: синоптики розповіли, у чому аномалія

Температура повітря опустилася нижче 0°С.

До Києва 20 грудня прийшла кліматична зима. Цього року це сталося на три тижні пізніше норми.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Кліматологи пояснили, що про початок метеорологічної зими у столиці свідчить стійке зниження середньодобової температури нижче 0°С.

"20 грудня середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -0,2 °С і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі", - розповіли в обсерваторії.

Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році та 31 жовтня у 1988 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році.

Нагадаємо, що на Новий рік у Києві синоптики обіцяють казкову погоду. 31 грудня температура повітря опуститься до -15 градусів. Вночі прогнозують дрібний сніг, увесь інший час - без опадів.

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