В центре Киева жительница Закарпатья украла телефон у ребенка: фото

Ловкачка воспользовалась невнимательностью девочки-подростка и из кармана пальто украла мобильный.
В центре Киева жительница Закарпатья украла телефон у ребенка.
На спецлинию 102 обратилась девушка и сообщила, что на перекрестке улиц Ивана Франко и Ярославов Вал неизвестная украла мобильный телефон. Сотрудники уголовного розыска столичного главка, отрабатывавшие в это время центральную часть города, задержали вероятную подозреваемую.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Мы установили, что ловкачка воспользовалась невнимательностью подростка и из кармана пальто украла мобильный телефон. Воровку задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанная — 36-летняя жительница Закарпатской области, ранее судимая за кражу, тогда суд вынес ей наказание в виде общественных работ сроком 240 часов", — рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк.
Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража.
При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры следователи сообщили задержанным о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Полицейские подали в суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Правоохранители еще раз обращаются к жителям и гостям столицы быть бдительными и следить за личными вещами, особенно в местах скопления людей. Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, не медлите, звоните по телефону на спецлинию 102", — призывают в полиции.
Напомним, в Киеве неизвестные молодые люди начали совершать самосуд над карманниками.
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