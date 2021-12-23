В центре Киева жительница Закарпатья украла телефон у ребенка: фото

Ловкачка воспользовалась невнимательностью девочки-подростка и из кармана пальто украла мобильный.

В центре Киева жительница Закарпатья украла телефон у ребенка.

На спецлинию 102 обратилась девушка и сообщила, что на перекрестке улиц Ивана Франко и Ярославов Вал неизвестная украла мобильный телефон. Сотрудники уголовного розыска столичного главка, отрабатывавшие в это время центральную часть города, задержали вероятную подозреваемую.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Мы установили, что ловкачка воспользовалась невнимательностью подростка и из кармана пальто украла мобильный телефон. Воровку задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанная — 36-летняя жительница Закарпатской области, ранее судимая за кражу, тогда суд вынес ей наказание в виде общественных работ сроком 240 часов", — рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк.

Полиция Киева / Facebook

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры следователи сообщили задержанным о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Полицейские подали в суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Правоохранители еще раз обращаются к жителям и гостям столицы быть бдительными и следить за личными вещами, особенно в местах скопления людей. Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, не медлите, звоните по телефону на спецлинию 102", — призывают в полиции.

Напомним, в Киеве неизвестные молодые люди начали совершать самосуд над карманниками.

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