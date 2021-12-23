Раптово стало зле: під Києвом жінка майже дві доби пролежала на підлозі

Раптово стало зле: під Києвом жінка майже дві доби пролежала на підлозі

Підняти слухавку від схвильованих рідних, які мешкають у Києві, бабуся не мала змоги.

Під Києвом жінка майже дві доби пролежала на підлозі. Їй раптово стало зле через проблеми із тиском.

18 грудня близько 18 години 30 хвилин до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його бабуся не виходить на зв'язок, а його ключі від квартири не підходять.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Поспілкувавшись із внуком на місці, поліцейські зрозуміли, що чекати службу, яка б відчинила двері, не було часу. Не гаючи ані хвилини правоохоронці відчинили вікно та потрапивши до квартири. Там вони побачили бабусю, яка лежала на підлозі.

За попередніми даними, 74-річна мешканка міста Вишгород пролежала на підлозі без води та їжі півтори доби.

"Останнім часом жінка поважного віку мала проблеми із тиском. Жінці стало зле і вона не могла самостійно підвестися, а на допомогу ніхто не прийшов, оскільки проживає сама. Підняти слухавку від схвильованих рідних, які мешкають у Києві, она не мала змоги", - повідомили у поліції.

Для надання кваліфікованої допомоги поліцейські викликали медиків.

"Наразі бабуся почувається краще, а рідні пообіцяли більше не залишати її без нагляду", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, під Києвом чоловік три дні пролежав на підлозі, бо не міг підвестися. Раніше він переніс декілька інсультів.

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