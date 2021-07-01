В аеропорту "Бориспіль" відбулись затримки рейсів до Анталії

В аеропорту "Бориспіль" відбулись затримки рейсів до Анталії

Рейси перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини.

В аеропорту "Бориспіль" відбулись затримки рейсів до Анталії.

За даними представників авіакомпаній, рейси перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини.

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Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Станом на 08:20 відбулись затримки таких рейсів:

PS 6237 Київ-Анталія а/к МАУ з 02:00 виліт перенесено на 14:00;

PS 6233 Київ-Анталія а/к МАУ з 03:00 виліт перенесено на 17:30;

PS 5333 Київ-Анталія а/к МАУ з 11:40 виліт перенесено на 18:20;

PS 5331 Київ-Анталія а/к МАУ з 05:00 виліт перенесено на 11:00;

QU 4407 Київ-Анталія а/к Azur Air Ukraine з 12:30 виліт перенесено 17:40.

"Просимо пасажирів вказаних рейсів орієнтуватись на офіційну інформацію від представників авіакомпаній та відстежувати час вильоту на онлайн табло на сайті аеропорту. А також перевіряйте актуальний статус рейсів на онлайн табло на сайтах авіаперевізників", - йдеться у повідомленні пресслужби аеропорту.

У "Борисполі" просять врахувати, що затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт.

Нагадаємо, від 22 серпня обмежили рух до аеропорту "Бориспіль" через ремонт 17 км дороги від Києва до Борисполя. Обмеження діятимуть до 20 серпня.

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