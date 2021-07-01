Рейси перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини.
В аеропорту "Бориспіль" відбулись затримки рейсів до Анталії.
За даними представників авіакомпаній, рейси перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини.
Про це повідомляє пресслужба аеропорту.
Станом на 08:20 відбулись затримки таких рейсів:
- PS 6237 Київ-Анталія а/к МАУ з 02:00 виліт перенесено на 14:00;
- PS 6233 Київ-Анталія а/к МАУ з 03:00 виліт перенесено на 17:30;
- PS 5333 Київ-Анталія а/к МАУ з 11:40 виліт перенесено на 18:20;
- PS 5331 Київ-Анталія а/к МАУ з 05:00 виліт перенесено на 11:00;
- QU 4407 Київ-Анталія а/к Azur Air Ukraine з 12:30 виліт перенесено 17:40.
"Просимо пасажирів вказаних рейсів орієнтуватись на офіційну інформацію від представників авіакомпаній та відстежувати час вильоту на онлайн табло на сайті аеропорту. А також перевіряйте актуальний статус рейсів на онлайн табло на сайтах авіаперевізників", - йдеться у повідомленні пресслужби аеропорту.
У "Борисполі" просять врахувати, що затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт.
Нагадаємо, від 22 серпня обмежили рух до аеропорту "Бориспіль" через ремонт 17 км дороги від Києва до Борисполя. Обмеження діятимуть до 20 серпня.