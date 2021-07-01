Рейсы перенесены из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.
В аэропорту "Борисполь" произошли задержки рейсов в Анталию.
По данным представителей авиакомпаний, рейсы перенесены из-за отсутствия разрешение со стороны Турции.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
По состоянию на 8:20 состоялись задержки таких рейсов:
- PS 6237 Киев-Анталия а/к МАУ с 2:00 вылет перенесен на 14:00;
- PS 6233 Киев-Анталия а/к МАУ с 03:00 вылет перенесен на 17:30;
- PS 5333 Киев-Анталия а/к МАУ с 11:40 вылет перенесен на 18:20;
- PS 5331 Киев-Анталия а/к МАУ с 05:00 вылет перенесен на 11:00;
- QU 4407 Киев-Анталия а/к Azur Air Ukraine с 12:30 вылет перенесен 17:40.
"Просим пассажиров указанных рейсов ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта. А также проверяйте актуальный статус рейсов на онлайн-табло на сайтах авиаперевозчиков", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
В "Борисполе" просят учесть, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт.
Напомним, с 22 августа ограничили движение в аэропорт "Борисполь" из-за ремонта 17 км дороги от Киева до Борисполя. Ограничения будут действовать до 20 августа.