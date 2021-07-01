Рейсы перенесены из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.

В аэропорту "Борисполь" произошли задержки рейсов в Анталию.

По данным представителей авиакомпаний, рейсы перенесены из-за отсутствия разрешение со стороны Турции.

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Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

По состоянию на 8:20 состоялись задержки таких рейсов:

PS 6237 Киев-Анталия а/к МАУ с 2:00 вылет перенесен на 14:00;

PS 6233 Киев-Анталия а/к МАУ с 03:00 вылет перенесен на 17:30;

PS 5333 Киев-Анталия а/к МАУ с 11:40 вылет перенесен на 18:20;

PS 5331 Киев-Анталия а/к МАУ с 05:00 вылет перенесен на 11:00;

QU 4407 Киев-Анталия а/к Azur Air Ukraine с 12:30 вылет перенесен 17:40.

"Просим пассажиров указанных рейсов ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта. А также проверяйте актуальный статус рейсов на онлайн-табло на сайтах авиаперевозчиков", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

В "Борисполе" просят учесть, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт.

Напомним, с 22 августа ограничили движение в аэропорт "Борисполь" из-за ремонта 17 км дороги от Киева до Борисполя. Ограничения будут действовать до 20 августа.

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