У столиці уламки дрона впали на дитячий майданчик - Кличко

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Триває ворожа атака безпілотників на Україну, в тому числі і Київ.
У Дніпровському районі столиці на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА.
Про це заявив очільник міста Віталій Кличко
"Екстрені служби прямують для перевірки", - додав він.
У передмісті Києві продовжують лунати звуки вибухів, перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що на Сумщині пролунало 220 вибухів, є поранені цивільні.
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