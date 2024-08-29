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У столиці уламки дрона впали на дитячий майданчик - Кличко

У столиці уламки дрона впали на дитячий майданчик - Кличко

Дитячий майданчик. Ілюстрація / Фото: pixabay.com

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Триває ворожа атака безпілотників на Україну, в тому числі і Київ. 

У Дніпровському районі столиці на дитячий майданчик між будинками впали  уламки БпЛА.

Про це заявив очільник міста Віталій Кличко

"Екстрені служби прямують  для перевірки", - додав він. 

У передмісті Києві продовжують лунати звуки вибухів, перебувайте в укриттях. 

Нагадаємо, що на Сумщині пролунало 220 вибухів, є поранені цивільні

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