У столиці уламки дрона впали на дитячий майданчик - Кличко

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Триває ворожа атака безпілотників на Україну, в тому числі і Київ.

У Дніпровському районі столиці на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА.

Про це заявив очільник міста Віталій Кличко

"Екстрені служби прямують для перевірки", - додав він.

У передмісті Києві продовжують лунати звуки вибухів, перебувайте в укриттях.

Також читайте У Києві уночі пролунали сильні вибухи

Нагадаємо, що на Сумщині пролунало 220 вибухів, є поранені цивільні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.