Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві уночі пролунали сильні вибухи

У Києві уночі пролунали сильні вибухи

Нічна атака РФ по Україні триває / Фото: Володимир Зеленський

Працює ППО

На киян у ніч проти 29 серпня 2024 року чекала тривожна ніч через атаку безпілотників

Бо фактично усю ніч вона супроводжувалася гучними вибухами за інформацією моніторингових каналів та місцевих журналістів.

На підступах до міста продовжує працювати ППО, щоб знищити безпілотники, які атакують українську столицю. 

Перебувайте в укриттях, дочекайтеся відбою повітряної тривоги. 

В повітряному просторі країни лишилося до 25 ворожих дронів. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

У російському Омську пролунав потужний вибух та спалахнула пожежа 

У російському Омську пролунав потужний вибух та спалахнула пожежа 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація