У Києві уночі пролунали сильні вибухи

На киян у ніч проти 29 серпня 2024 року чекала тривожна ніч через атаку безпілотників.

Бо фактично усю ніч вона супроводжувалася гучними вибухами за інформацією моніторингових каналів та місцевих журналістів.

На підступах до міста продовжує працювати ППО, щоб знищити безпілотники, які атакують українську столицю.

Перебувайте в укриттях, дочекайтеся відбою повітряної тривоги.

В повітряному просторі країни лишилося до 25 ворожих дронів.

Також читайте На Сумщині пролунало 220 вибухів, є поранені цивільні

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.