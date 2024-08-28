У Києві нові графіки роботи ВЛК: що змінилося

Щоб забезпечити ефективність мобілізаційного процесу, Рада оборони Києва вирішила, що військово-лікарські комісії в столиці проводитимуть медичні огляди цілодобово.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

На сьогоднішньому засіданні Ради оборони Києва розглянули кілька важливих питань для міста. Основна увага була зосереджена на організації безперебійної та ефективної роботи об'єднаних центрів мобілізації.

Також уточнили склад адміністрацій об'єднаних центрів мобілізації, включаючи найкваліфікованіших фахівців з районних державних адміністрацій, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, управлінь Національної поліції Києва та відділів охорони здоров'я. Це дозволить забезпечити ефективну координацію та контроль за роботою лікарів, які входять до складу військово-лікарських комісій.

Нагадаємо, громадяни мають право оскаржити висновок військово-лікарської комісії, якщо, наприклад, лікар не врахував певну хворобу або неправильно її класифікував. Проте, якщо відмовитися від проходження ВЛК, це може призвести до штрафу або кримінального покарання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Підводні камені ВЛК: коли туди йти і як не схопити штраф?

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