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В столице обломки дрона упали на детскую площадку — Кличко

В столице обломки дрона упали на детскую площадку — Кличко

Детская площадка. Иллюстрация / Фото: pixabay.com

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Продолжается враждебная атака беспилотников на Украину, в том числе и Киев.

В Днепровском районе столицы на детскую площадку между домами рухнули обломки БпЛА.

Об этом заявил глава города Виталий Кличко

"Экстренные службы направляются для проверки", — добавил он.

В пригороде Киеве продолжают раздаваться звуки взрывов, находитесь в укрытиях.

Напомним, что в Сумской области произошли 220 взрывов, есть раненые гражданские.

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