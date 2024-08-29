В столице обломки дрона упали на детскую площадку — Кличко

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Продолжается враждебная атака беспилотников на Украину, в том числе и Киев.
В Днепровском районе столицы на детскую площадку между домами рухнули обломки БпЛА.
Об этом заявил глава города Виталий Кличко
"Экстренные службы направляются для проверки", — добавил он.
В пригороде Киеве продолжают раздаваться звуки взрывов, находитесь в укрытиях.
Напомним, что в Сумской области произошли 220 взрывов, есть раненые гражданские.
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