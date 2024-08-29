На подступах к Киеву работает ПВО — власть

Находитесь в укрытиях.
Воздушная тревога продолжается в Украине продолжается из — за атаки беспилотников.
Есть угроза ударных БПЛА для столицы.
"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.
ПВО работает на Полтавщине и Днепропетровщине.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне УДАРОМ Уничтожили ОТЕЛЬ в Кривом Роге! Погибшие и раненые! Под завалами – люди!
Напомним, что ранее на ночь россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате попадания в гостиницу "Аврора" погибли мужчина и женщина. Еще пять человек пострадали. Да, 43-летняя женщина оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Госпитализирован и 37-летний мужчина в средней тяжести. Еще трое пострадавших находятся дома.
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