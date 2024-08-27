В Киеве и ряде областей отменили экстренные отключения

Графики снова будут действовать.

В Киеве, а также в нескольких областях Украины 27 августа ввели экстренные отключения света. Однако все подобные отключения отменили.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Теперь Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Донецкая и Одесская области возвращаются к стабилизационным отключениям. Это значит, что графики в этих областях будут снова действовать", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 августа в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей. Энергетики ввели экстренные отключения.

В "Укрэнерго" также сообщили о повреждениях инфраструктурных объектов и ввели экстренные отключения света.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ситуацию сложной и сообщил о срочном режиме экстренных отключений электроэнергии.

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