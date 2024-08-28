В Буче мужчина пытался утопить подростка: за дело взялась полиция (видео)

Правоохранители призвали свидетелей инцидента на водоеме в Буче звонить на "102".

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства опасного происшествия на водоеме в Буче, где мужчина, вероятно, пытался утопить подростка.

Об этом сообщила полиция Киевщины.

Как заявили правоохранители, 27 августа во время мониторинга они обнаружили публикацию в одном из телеграм-каналов, где на видео снято, как во время конфликта взрослый мужчина, вероятно, пытался топить подростка в водоеме. На этом фрагменте видео ребенок смог вырваться.

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По предварительным данным, инцидент произошел на одном из водоемов в Буче.

По этому факту полицейские внесли сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других происшествий. Продолжается проверка и устанавливаются все обстоятельства.

"Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями этого события и владеете полезной для следствия информацией, просим сообщить на спецлинию "102" или по телефону: 0683118174!" – призывали в полиции.

Мужчина пытался утопить подростка в водоеме в Буче

Напомним, в Киеве к 6 годам заключения был приговорен мужчина, который требовал от ребенка сделать ему массаж полового органа.

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