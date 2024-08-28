В Киеве новые графики работы ВВК: что изменилось

Чтобы обеспечить эффективность мобилизационного процесса, Совет обороны Киева решил, что военно-врачебные комиссии в столице будут проводить медицинские осмотры круглосуточно.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

На сегодняшнем заседании Совета обороны Киева было рассмотрено несколько важных вопросов для города. Основное внимание было уделено организации бесперебойной и эффективной работы объединенных центров мобилизации.

Также уточнили состав администраций объединенных центров мобилизации, включая квалифицированных специалистов из районных государственных администраций, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, управлений Национальной полиции Киева и отделов здравоохранения. Это позволит обеспечить эффективную координацию и контроль за работой врачей, входящих в состав военно-врачебных комиссий.

Напомним, граждане имеют право обжаловать заключение военно-врачебной комиссии, если, например, врач не учел определенную болезнь или неправильно ее классифицировал. Однако если отказаться от прохождения ВВК, это может привести к штрафу или уголовному наказанию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Подводные камни ВВК: когда туда идти и как не схватить штраф?

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