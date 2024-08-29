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На підступах до Києва працює ППО - влада

На підступах до Києва працює ППО - влада

Триває атака безпілотників / Фото: Zelenskiy/Official

Перебувайте в укриттях.

Повітряна тривога триває в Україні триває через атаку безпілотників.

Є загроза ударних БпЛА для столиці.

"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив  Сергій Попко, начальник КМВА. 

ППО також працює на Полтавщині та Дніпропетровщині. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни УДАРОМ ЗНИЩИЛИ ГОТЕЛЬ у Кривому Розі! Загиблі та поранені! Під завалами - люди!

Нагадаємо, що раніше проти ночі росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок влучання у готель "Аврора" загинули чоловік та жінка. Ще п’ятеро людей постраждали. Так, 43-річна жінка опинилася в лікарні у важкому стані. Госпіталізований і 37-річний чоловік у середньої тяжкості. Ще троє постраждалих перебувають вдома.

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