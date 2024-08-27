У Києві та низці областей скасували екстрені відключення

У Києві, а також кількох областях України 27 серпня запровадили екстрені відключення світла. Однак усі подібні відключення скасували.

Про це повідомили у ДТЕК.

"Тепер Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Донецька та Одеська області повертаються до стабілізаційних відключень. Це означає, що графіки в цих областях знову діятимуть", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 серпня внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей. Енергетики запровадили екстрені відключення.

В "Укренерго" також повідомили про пошкодження інфраструктурних об’єктів і запровадили екстрені відключення світла.

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав ситуацію складною та повідомив про терміновий режим екстренних відключень електроенергії.

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