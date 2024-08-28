У Бучі чоловік намагався втопити підлітка: за справу взялася поліція (відео)

Правоохоронці закликали свідків інциденту на водоймі в Бучі телефонувати на "102".

Поліція Київської області встановлює обставини небезпечної події на водоймі в Бучі, де чоловік, ймовірно, намагався втопити підлітка.

Про це повідомила поліція Київщини.

Як заявили правоохоронці, 27 серпня під час моніторингу вони виявили публікацію в одному з телеграм-каналів, де на відео знято, як під час конфлікту дорослий чоловік, ймовірно, намагався топити підлітка у водоймі. На цьому фрагменті відео дитина змогла вирватись.

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За попередніми даними, інцидент стався на одній із водойм у Бучі.

За цим фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій. Триває перевірка та встановлюються всі обставини.

"Шановні громадяни! Якщо ви стали свідками цієї події та володієте корисною для слідства інформацією, просимо повідомити на спецлінію "102" або за телефоном: 0683118174!" – закликали в поліції.

Чоловік намагався втопити підлітка у водоймі в Бучі

Нагадаємо, у Києві до 6 років ув’язнення засудили чоловіка, який вимагав від дитини зробити йому масаж статевого органу.

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