У Києві зафіксували черговий температурний рекорд

Температура перевищила попередній рекордний показник 1943 та 2023 років.

27 серпня у Києві зафіксували рекордний показник максимальної температури повітря,.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Згідно з даними обсерваторії, 27 серпня у Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 33,8°С.

Це перевищило попередній рекордний показник 1943 та 2023 років на 0,5°С.

Нагадаємо, 14 липня в Україні зафіксували три температурні рекорд — середньої добової температури, найтеплішої мінімальної добової температури та максимальної добової температури. А поверхні в Києві нагрівалися аж до +65 °С. До речі, від початку липня 2024 року у столиці зафіксували 13 температурних рекордів.

Погода на 29 серпня

У четверг майже на всій території України очікується спека - до +35.

У Києві 29 серпня очікується спека, до +32...+34. Без опадів.

Спека ще тиждень буде! Місцями - до 40 градусів!