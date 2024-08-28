У Києві зафіксували черговий температурний рекорд

Температура перевищила попередній рекордний показник 1943 та 2023 років.
27 серпня у Києві зафіксували рекордний показник максимальної температури повітря,.
Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Згідно з даними обсерваторії, 27 серпня у Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 33,8°С.
Це перевищило попередній рекордний показник 1943 та 2023 років на 0,5°С.
Нагадаємо, 14 липня в Україні зафіксували три температурні рекорд — середньої добової температури, найтеплішої мінімальної добової температури та максимальної добової температури. А поверхні в Києві нагрівалися аж до +65 °С. До речі, від початку липня 2024 року у столиці зафіксували 13 температурних рекордів.
Погода на 29 серпня
У четверг майже на всій території України очікується спека - до +35.
У Києві 29 серпня очікується спека, до +32...+34. Без опадів.
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