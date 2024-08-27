Ворог атакував Київ ракетами і дронами: в МВА назвали перші наслідки

Уламки збитих ворожих цілей впали у столиці на лісопаркові зони.
Російські війська атакували Київ ракетами і безпілотниками 27 серпня. У двох районах столиці впали уламки збитої ворожої цілі.
Про це повідомила Київська МВА.
Київ відбивав комбіновану ракетно-дронову атаку ворога.
У Дніпровському районі столиці зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону. Внаслідок цього загорілась лісова підстилка на площі до 50 кв. м.
Також зафіксовано падіння уламків у лісопарковій зоні Деснянського району. Там теж виникла пожежа. Оперативні служби прямують на місце.
Інформації про постраждалих унаслідок атаки немає.
Нагадаємо, в ніч проти 27 серпня та вранці Росія атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Під час атаки вибухи гриміли у різних куточках держави, зокрема і в Києві.
Читайте також:
- У Києві уламки безпілотника впали на дорогу, загорілись і знищили легкове авто: фото
- В ОВА зробили заяву про Київську ГЕС та наслідки атаки
- Пошкодження дамби Київської ГЕС: експерт розповів, до чого готуватися
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.