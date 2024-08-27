Ворог атакував Київ ракетами і дронами: в МВА назвали перші наслідки

Уламки збитих ворожих цілей впали у столиці на лісопаркові зони.

Російські війська атакували Київ ракетами і безпілотниками 27 серпня. У двох районах столиці впали уламки збитої ворожої цілі.

Про це повідомила Київська МВА.

Київ відбивав комбіновану ракетно-дронову атаку ворога.

У Дніпровському районі столиці зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону. Внаслідок цього загорілась лісова підстилка на площі до 50 кв. м.

Також зафіксовано падіння уламків у лісопарковій зоні Деснянського району. Там теж виникла пожежа. Оперативні служби прямують на місце.

Інформації про постраждалих унаслідок атаки немає.

Нагадаємо, в ніч проти 27 серпня та вранці Росія атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Під час атаки вибухи гриміли у різних куточках держави, зокрема і в Києві.

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