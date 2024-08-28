В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд

27 августа в Киеве зафиксировали рекордный показатель максимальной температуры воздуха.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Согласно данным обсерватории, 27 августа в Киеве максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 33,8°С.

Это превысило предыдущий рекордный показатель 1943 и 2023 годов на 0,5°С.

Напомним, 14 июля в Украине зафиксировали три температурных рекорда — средней суточной температуры, самой теплой минимальной суточной температуры и максимальной суточной температуры. А поверхности в Киеве нагревались до +65 °С. К слову, с начала июля 2024 года в столице зафиксировали 13 температурных рекордов.

Погода на 29 августа

В четверг почти на всей территории Украины ожидается жара – до +35.

В Киеве 29 августа ожидается жара до +32...+34. Без осадков.

Жара еще неделю будет! Местами - до 40 градусов!