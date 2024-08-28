В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд

Температура превысила предыдущий рекордный показатель 1943 и 2023 годов.
27 августа в Киеве зафиксировали рекордный показатель максимальной температуры воздуха.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Согласно данным обсерватории, 27 августа в Киеве максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 33,8°С.
Это превысило предыдущий рекордный показатель 1943 и 2023 годов на 0,5°С.
Напомним, 14 июля в Украине зафиксировали три температурных рекорда — средней суточной температуры, самой теплой минимальной суточной температуры и максимальной суточной температуры. А поверхности в Киеве нагревались до +65 °С. К слову, с начала июля 2024 года в столице зафиксировали 13 температурных рекордов.
Погода на 29 августа
В четверг почти на всей территории Украины ожидается жара – до +35.
В Киеве 29 августа ожидается жара до +32...+34. Без осадков.
Читайте также: